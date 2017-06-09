Рада отложила до 2020 года введение экостандартов Евро-6 для автотранспорта

Верховная Рада Украины отложила на два года, до 1 января 2020 года введение экологических стандартов "Евро-6" при ввозе в Украину и проведении первой государственной регистрации ввезенных или произведенных в Украине новых и подержанных автотранспортных средств.

Соответствующий законопроект № 5624 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств" принят в четверг за основу и в целом 243 народными депутатами.

Автор законопроекта Роберт Горват в своем выступлении подчеркнул, что в ЕС средний период между введением очередного евростандарта составляет 5 лет, тогда как в Украине согласно действующему законодательству экостандарт Евро-5 введен с 1 января 2016 года, а введение Евро-6 запланировано на 1 января 2018 года.

По мнению автора, введение в Украине Евро-6 со следующего года фактически сделает невозможным ввоз в Украину легковых, грузовых автомобилей, спецтехники, машин скорой помощи старше 2015 года, что повлечет значительное подорожание подержанных автомобилей и стоимости производства и импорта новых авто.

Он также напомнил, что налоговые поступления в госбюджет от импорта подержанных автотранспортных средств в 2015 году составили около 3 млрд грн.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркнула, что принятие законопроекта позволит гражданам приобретать более дешевые авто не старше 2010 года выпуска с уплатой сниженного акциза еще в течение 2018 года.

Как сообщалось, с августа 2016 года в Украине сроком на три года разрешен ввоз подержанных авто (не старше 2010 года выпуска) по значительно сниженным ставкам акциза.

"Сегодня вопрос приобретения подержанных авто достаточно чувствительный, и еще год сниженных акцизных ставок будет воспринят позитивно", - подчеркнула она.