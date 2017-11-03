Рада планирует на следующей неделе рассмотреть проект госбюджета-2018 и проекты избирательных кодексов – повестка

Верховная Рада намерена приступить к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2018 год в первый пленарный день следующей недели, 7 ноября.

Согласно предварительной повестке дня, опубликованной на сайте парламента, во вторник раздел вопросов государственного бюджета Украины состоит из проекта госбюджета-2018 (№7000), законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№7116), проекта закона о внесении изменений в ст.23 Бюджетного кодекса относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного суда Украины (№5425).

Кроме того, в проекте повестки дня стоит ряд законопроектов, связанных с урегулированием вопросов, в том числе бюджетных, при объединении территориальных громад.

Первым вопросом в предварительной повестке дня во вторник стоят альтернативные проекты избирательных кодексов (№№3112, 3112-1).

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада планирует первым рассмотреть новую редакцию правительственного законопроекта о приватизации государственного имущества (№7066).

Согласно регламенту Верховная Рада должна была утвердить проект госбюджета в первом чтении до 20 октября.

Документ считается принятым в первом чтении, если не менее 226 народных депутатов поддержали за основу и в целом проект постановления Верховной Рады о выводах и предложениях к законопроекту о государственном бюджете на следующий год. Утвержденные парламентом выводы и предложения к проекту закона обретают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.