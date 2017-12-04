Рада планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ

Верховная Рада Украины во вторник, 5 декабря, намерена провести закрытую часть заседания с заслушиванием руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Завтра на заседании Верховной Рады планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации", - написал А.Гончаренко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день глава фракции "БПП" Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в парламент и заслушать руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, НАБУ и САП в связи с противостоянием между этими структурами.

"Я хотел бы обратиться к Вам, Андрей Владимирович (Парубий- ИФ), срочно пригласить в Верховную Раду руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, НАБУ, САП, заслушать их и задать им вопросы", - заявил он.