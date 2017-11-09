Рада поддержала увольнение главы финкомитета Рыбалки

Верховная Рада Украины одобрила постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, передает корреспондент РБК-Украина. В частности, за соответствующий проект постановления №3119 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании главы, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" проголосовали 255 нардепов. "Отозвать Рыбалку Сергея Викторовича с должности председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в соответствии с поданным им заявлением", - сказано в тексте постановления. Документ вступает в силу со дня его принятия. Отметим, что сам Рыбалка, находясь в больнице на операции, обвинил власть в организации голосования для снятия его с должности председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности специально в его отсутствие. Он призвал коллег не рассматривать этот вопрос в его отсутствие. Вместе с тем именно глава Радикальной партии Олег Ляшко сегодня с трибуны ВР призвал нардепов включить проект постановления об увольнении Рыбалки в повестку дня и провести голосование.

