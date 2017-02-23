Рада приняла за основу законопроект о поправках в "закон Савченко"

Верховная Рада Украины поддержала за основу правительственный законопроект №5259 "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения". За документ со второго раза проголосовали 235 парламентариев (сначала 214 нардепов). Предлагается предусмотреть, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме определенных этим законопроектом случаев. При этом зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

