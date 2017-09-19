Рада рассмотрела 1000 поправок к судебной реформе. В сессионном зале находится около 120 депутатов.

Народные депутаты рассмотрели тысячу из 4383 поправок к законопроекту "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы.

Как сообщает корреспондент Укринформа, во время рассмотрения 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок - во время голосования "за" были меньше сотни народных избранников. Больше половины мест депутатов в сессионном зале - пустые.

Народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта No6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. В течение двух дней были рассмотрены 662 поправки из 4383.

Неделя с 11 по 15 сентября была непленарная, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Согласно Регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов. По материалам УКРИНФОРМ.