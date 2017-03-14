Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой
2017-03-14 11:18
Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (№0120).
За такое решение во вторник проголосовали 272 народных депутата.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после голосования заявил, что подпишет документ безотлагательно.
Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения будет способствовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений между Украиной и Канадой, даст украинским товаропроизводителям преимущества в бестаможенном доступе на рынок Канады, откроет новые рынки сбыта.
Соглашение было подписано 11 июля 2016 года в Киеве.