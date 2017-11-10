Рада разблокировала подписание медреформы

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали принятие проекта постановления No6327-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 19 октября 2017 о принятии в целом проекта Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Так, данный проект поддержали лишь 45 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Это открывает путь к подписанию медицинской реформы", - прокомментировал глава парламента Андрей Парубий.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект No6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". За документ проголосовали 240 депутатов Рады.

Сообщалось, что в день голосования нардепы попались на кнопкодавстве. Нарушение было зафиксировано во время поименного голосования о поддержке поправок к проекту Закона о медреформе.

В частности, "кнопкодавили" депутаты от Блока Петра Порошенко - Андрей Шинькович и, вероятно, Александр Урбанский, а также заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.