Расследованием гибели детей в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву направить группу из лучших следователей для расследования гибели детей в лагере "Виктория" в Одессе.

На своей странице в социальной сети Facebook премьер написал, что все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей.

"Я вчера дал поручение министру внутренних дел Arsen Avakov и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которая должна выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели", - написал В.Гройсман.

По его словам, из этой трагедии необходимо сделать соответствующие выводы.

"Халатность, безответственность, особенно, если в их основе коррупция, не могут иметь никаких оправданий!" – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.