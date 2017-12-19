Рассмотрение апелляции Дангадзе перенесено на 28 декабря

Апелляционный суд г.Киева перенес слушание апелляции на решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей соратника лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 28 декабря в связи с тем, что не поступили документы из суда первой инстанции.

"Перенесли на 28 декабря в связи с непередачей дела в апелляцию из Печерского суда", - сообщил адвокат Николай Недилько во вторник.

В партии "Рух новых сил" расценивают это решение, как целенаправленное, чтобы "выбить" у С.Дангадзе показания против М.Саакашвили. "Не просто так судья Печерского суда не выполнила обязанности и не предоставила в течение 5 дней полный текст решения. Это для того, чтобы ограничить возможность адвокатам предоставить защиту подозреваемому, нарушать его права и выбивать у него показания против Саакашвили", - говорится в заявлении на странице партии в соцсети Facebook.

В свою очередь присутствовавший на заседании М.Саакашвили утверждает, что отец С.Дангадзе пытался совершить самосожжение у здания суда. "Я был на суде Севера Дангадзе, которого держат в заложниках, чтобы выбить из него лживые показание против меня. Когда я выходил, его отец облил себя бензином и попытался себя поджечь, но люди его вовремя остановили", - рассказал политик.

Как сообщалось, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине. По словам генпрокурора, С.Дангадзе был задержан в тот же день при попытке покинуть Украину, ему было объявлено о подозрении по ст.110 (госизмена), и ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса.

6 декабря Печерский районный суд Киева арестовал С.Дангадзе на два месяца без права внесения залога.