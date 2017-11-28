"Разборки" в ОРДЛО не повлияют на принятие закона о деоккупации Донбасса

Разборки между группировками в неподконтрольных правительству районах на востоке Украины не могут повлиять на принятие закона об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, считает спикер парламента Андрей Парубий.

"Разборки между бандформированиями, которые действуют на территории, временно неконтролирующейся украинской властью, никаким образом не могут повлиять на законодательные инициативы украинского парламента", - заявил А.Парубий на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Спикер подчеркнул, что разборки на оккупированной территории Донбасса имеют уголовно-экономический характер и "используются Москвой для увеличения своего контроля над временно оккупированной территорией".

Как сообщалось, 24 ноября сепаратистские интернет-сайты опубликовали обращение главы так называемого "министерства госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника, в котором он заявил, что "глава ЛНР" Игорь Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья", а Л.Пасечник будет временно исполнять обязанности главы "ЛНР".

А.Парубий 21 ноября заявил, что Верховная Рада Украины намерена на следующей пленарной неделе рассмотреть во втором чтении и в целом подготовленный профильным комитетом законопроект об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе (№7163). Следующее пленарное заседание украинского парламента состоится 5 декабря. До конца текущего года у народных депутатов осталось две пленарных недели.