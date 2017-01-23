Разминирование территорий Донбасса может затянуться на десятки лет, ВСУ должны подготовить специалистов – Муженко

Процесс разминирования временно оккупированных территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны подготовить достаточно специалистов, подчеркивает начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", - сказал В.Муженко на совещании с руководящим составом ВСУ, сообщается на странице Генштаба в "Фейсбук" в понедельник.

Он подчеркнул, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатными структурами для качественной подготовки необходимого ВСУ количества специалистов различных инженерных военных специальностей.

Говоря о механизме привлечения резервистов, В.Муженко отметил, что наработанный алгоритм подготовки и усиления боевых подразделений ВСУ за счет резервистов оперативного резерва первой очереди доказал свою эффективность, поэтому должен быть сохранен.

"Мы должны сохранить наработанную методику работы с резервистами. Все резервисты, которых вызывают для усиления боевых подразделений, должны проходить курс подготовки в учебных центрах для восстановления навыков и оценки уровня их подготовки. После этого они будут направляться в свои части. У нас есть опыт направления в боевые бригады по 1000 резервистов в каждую, большинство из них попали именно в те подразделения, где ранее проходили службу. Такая практика доказала свою эффективность", - рассказал начальник Генштаба.