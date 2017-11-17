Разведение сил на Донбассе далеко от завершения, процесс застопорился – Хуг

Процесс разведения сил на ранее договоренных трех участках на Донбассе далек от завершения и давно застопорился, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам А.Хуга, нет прогресса в вопросе разведения сил в районе Станицы Луганской, а на двух других участках часто наблюдаются нарушения.