Регионал Олийнык уверяет, что финансирует одну палатку на митинге под Радой

Бывший народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олийнык в эфире российской радиостанции заявил, что финансирует акцию протеста под Верховной Радой Украины, в частности, выделяет средства на содержание палаточного городка, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков

"Олийник - беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов", - написал Аваков в Фейсбук.

Он также опубликовал видеоролик с фрагментом эфира на радиостанции "Говорит Москва", в котором Олийнык, комментируя начавшуюся 17 октября в центре Киева акцию, заявил, что поддерживает ее и добавил, что "там стоит одна моя палатка".

На просьбу уточнить, что он имеет ввиду, экс-нардеп пояснил, что оплачивает текущие расходы на содержание группы участников акции, которые установили в палаточном городке на ул.Грушевского у здания Верховной Рады палатку.

"Семенченко-Саакашвили-Соболев-Деревянко - вы эти деньги отрабатываете? Что за товар вы продаете негодяям, принимая в оплату грязные деньги сбежавших регионалов из своры Януковича?! При всем несовершенстве происходящего в стране - то, что вы делаете -мерзость, а возможно и больше", - добавил глава МВД Украины.

Напомним, с 19 октября часть активистов вышла из организаторов митинга, и под Радой остались только сторонники Саакашвили, Егора Соболева и Семена Семенченко.