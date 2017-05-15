Регламентный комитет рекомендовал Раде рассмотреть сложение мандата Артеменко

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в понедельник.

На заседании комитета не присутствовал ни сам А.Артеменко, ни его адвокаты.

Как отметил руководитель комитета Павел Пинзеник, поступил текс указа о прекращении гражданства А.Артеменко, в связи с которым возникают правовые основания для прекращения депутатских полномочий парламентария.

По словам П.Пинзеника, в комитет также поступила просьба А.Артеменко не рассматривать его вопрос на заседании в связи с тем, что указ президента обжалован в Высшем административном суде Украины, а также, в связи с тем, что "в рамках этого административного производства им заявлено ходатайство о прекращении действия соответствующего указа президента в части прекращения его гражданства".

Руководитель комитета отметил, что по имеющимся в комитете материалам, указ президента является действующим в полном объеме.

"В связи с изложенным проектом решения, который содержится в ваших материалах, предлагается внести на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления о прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко", - озвучил руководитель комитета решение перед вынесением на голосование.

Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

20 февраля парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата А.Артеменко из своего состава.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что А.Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства.

21 апреля Генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины А.Артеменко ввиду того, что в ходе расследования уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) УК Украины было собрано достаточно документов, указывающих на то, что А.Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

Указом президента Украины Петра Порошенко от 29 апреля прекращено гражданство Украины А.Артеменко.

4 мая глава подкомитета по безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз подтвердила, что А.Артеменко лишен украинского гражданства согласно указу президента Петра Порошенко, и пояснила, что это означает также потерю статуса народного депутата.

П.Порошенко на пресс-конференции 14 мая заявил, что прекращение гражданства А.Артеменко инициировала Генеральная прокуратура, в которой народный депутат засвидетельствовал наличие у него гражданства другого государства. Президент рассказал, что Генпрокуратура обратилась с ходатайством в Государственную миграционную службу, которая, в свою очередь, проверив эту информацию, внесла свое предложение в комиссию по вопросам гражданства при президенте. Комиссия, в свою очередь, проголосовала за внесение президенту на подпись соответствующего проекта указа.