Решение о предоставлении летального оружия Украине сейчас находится в Белом доме - Пентагон

Решение о предоставлении летальной оборонной помощи Украине сейчас находится в Белом доме. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд на слушаниях в Сенате, передает "Голос Америки". При этом он не назвал сроков принятия окончательного решения Белым домом. "Министерство обороны США и Государственный департамент официально рекомендовали предоставить летальное оружие Украине", - отметил сенатор Роджер Викер во время слушаний, обратившись к генералу Данфорду за обоснованием такой рекомендации. По словам Данфорда, Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета. "По моему мнению, с военной точки зрения, Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета", - заявил представитель Пентагона. Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что вопрос о предоставлении Украине летального оружия пока имеет поддержку на уровне руководителей ведомств и министерств Соединенных Штатов Америки (США).

