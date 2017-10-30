Резолюция о правах человека в оккупированном Крыму будет представлена в ООН во вторник

Украина представит в ООН резолюцию "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополе" во вторник, 31 октября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Завтра мы выйдем с новым и жестким проектом - резолюцией о состоянии с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия Россия по недопуску международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым, однозначно призвать Россию исполнять решение международного суда в Гааге", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом в понедельник в Киеве.

Министр также уточнил, что украинская сторона уже согласовала подходы по поддержке данной резолюции со своими партнерами. "Россия пытается манипулировать этим вопросом... Поэтому мы видим необходимость в очень простых, но жестких формулировок. Без дипломатии", - добавил министр.

В свою очередь А.Дастис отметил, что испанская сторона поддерживает Украину и ее территориальную целостность и намерена поддержать резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму. "Конечно, мы хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность и власть в Крыму. Пока Крым находится под агрессором - он оккупирован. Мы будем поддерживать Украину на нью-йоркской площадке или женевской по этой резолюции", - сказал дипломат.

Как сообщалось, в воскресенье вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в ближайшие дни Украина подаст резолюцию "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополе" для рассмотрения в Третий комитет ООН и просит поддержки этого документа. Вице-премьер отметила, что голосование за принятие резолюции ожидается в период между серединой и концом ноября текущего года.