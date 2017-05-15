РФ готовит к наступлению войска в оккупированном Крыму - Госпогранслужба

Российская Федерация наращивает военный потенциал в оккупированном Крыму, готовясь к наступлению. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном Государственной пограничной службой Украины. "У крымчан вызывает беспокойство авральное наращивание военного потенциала России на аннексированной территории. Как утверждают эксперты, характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению", - говорится в сюжете. По словам аналитиков, милитаризация Крыма является угрозой не только Украине, а и всем странам Черноморского региона. "Вдоль админграницы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полеты вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря", - отмечают в Госпогранслужбе.

