РФ может положить конец гуманитарному кризису на Донбассе, прекратив интервенцию, поддержку сепаратистов и реализуя минские соглашения – Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе и подчеркивает, что Российская Федерация в состоянии положить ей конец путем прекращения интервенции и оказания поддержки действующим в регионе сепаратистам.

"Гуманитарный кризис в Восточной Украине хуже всего за 3 года и ухудшается. Россия может положить конец этому, прекратив интервенцию и поддержку так называемых сепаратистов, имплементируя Минские соглашения", - написал он в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

К.Волкер также опубликовал фотографию из Вены, где проходит сессия 24-го Совета министров ОБСЕ, в ходе которой также состоялась ориентированная дискуссия по ситуации на Донбассе с участием глав МИД и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также международных гуманитарных субъектов, в частности МККК и ООН.