РФ не откажется от оккупированных территорий - журналист Виталий Портников

Подписав указ о признании документов так называемых "ЛНР"/"ДНР", президент России Владимир Путин создал для России возможность для маневра и означает, что РФ не откажется от оккупированных территорий, отмечает журналист Виталий Портников.

Подписание указа о признании документов так называемых "ЛНР"/"ДНР" президентом России Владимиром Путиным означает, что Россия не собирается никуда уходить из Донбасса и хочет усилить контроль над оккупированными территориями. Об этом в статье для "Еспресо" пишет политический обозреватель Виталий Портников.

"Формально решение Путина не является признанием так называемых "народных республик". Напротив, в указе речь идет именно о Донецке и Луганске областях. Но сам факт "встраивания" документов жителей этих областей в российскую правовую систему создает для России сразу несколько возможностей для маневра. Указ может остаться лишь временной инструкции "до окончания конфликта", а может стать первым шагом для признания "независимости" оккупированных территорий и их последующей аннексии", - отметил политический обозреватель.

По мнению журналиста, Россия может аннексировать Донбасс по примеру Крыма, признать, как Абхазию или оставить его в статусе непризнанного Приднестровья.

"Но в каждом из вариантов есть и общее - Россия не собирается отказываться от оккупированных территорий. Эта общность вариантов и является главным сигналом для Украины. Россия не собирается никуда уходить из Донбасса, она собирается не просто сохранить контроль над оккупированными территориями, но и усилить его. К рублю и российским "кураторам" боевиков прибавилось признание паспортов", - подчеркнул он.

Портников добавил, что последнее решение Путина развеивает иллюзии тех, кто верит, что блокада заставит Россию пересмотреть свое отношение к оккупации.

"Блокада может быть важным внутриполитическим инструментом. Она может повлиять на контрабанду или позиции Рината Ахметова. Но России и ее наемникам на блокаду просто наплевать. Более того, Россия сама может в любой момент перекрыть линию разграничения. Если в результате еще какое-то количество жителей Донбасса уедет в Россию - а указ Путина такую миграцию облегчает - это лишь упростит задачу Москвы по финансированию региона и превращение его в военно-диверсионную базу на наших границах", - заявил журналист.

Он добавил, что решение Путина является также сигналом Западу.

"Оно отражает растущее разочарование Путина отношением к России после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Кремле рассчитывали, что вопросы Донбасса и Крыма отойдут на "второй план" в ожидании мифического "большого заговора" - и с этим придется считаться Евросоюзу. Сейчас, когда стало ясно, что уход с оккупированных территорий - условие российско-американского взаимопонимания, Путин пытается продемонстрировать, что как раз условий ему ставить не нужно", - подчеркнул Портников.

При этом журналист отметил, что решение Путина способствует Украине, поскольку демонстрирует, что Москва является участником конфликта и заинтересована в ползучей аннексии чужих территорий.

"Восстановление территориальной целостности Украины зависит прежде всего от энергичного давления на этого циничного участника", - подытожил он.

18 февраля Кремль опубликовал указ Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей.

Глава СНБО Александр Турчинов в связи с этим заявил, что решение Путина полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него. А президент Украины Петр Порошенко проинформировал об этом вице-президента США Пенса во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: издание "Гордон"