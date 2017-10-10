РФ не согласна на размещение миротворцев на всей территории Донбасса - МИД России

Российская Федерация не согласна на размещение миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса и вдоль государственной границы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передают российские СМИ. "Россия не согласна на размещение миротворцев на всей территории Донбасса и вдоль границы. Это означает пересмотр минских соглашений", - заявил Карасин. Напомним, ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины Артур Герасимов заявил, что законы об особом статусе и реинтеграции Донбасса влияют на решение о введении миротворцев. "Оба эти закона, и закон о реинтеграции, и закон, который продлил особенности местного самоуправления, действительно почти прямым образом влияют на решение наших партнеров относительно введения миротворцев", - отметил Гарасимов. По его словам, от закона об особом статусе временно оккупированных территорий также зависит дальнейшее продление санкций Европейского союза против Российской Федерации.

