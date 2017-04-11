РФ рано или поздно выплатит Украине компенсацию за оккупацию, убежден Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что РФ выплатит компенсацию Украине за оккупацию территорий, как в свое время это вынуждена была сделать Германия по итогам Второй мировой войны.

"Это не только оккупированная часть Донбасса, но и Крым, когда россияне зашли и фактически все то, что принадлежит украинским гражданам, в один момент украли для собственных нужд. Понимаю, что это (возвращение земель, недр, предприятий Украине ) не будет завтра, но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине, и всем другим странам, которым наносит вред", - сказал В.Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.