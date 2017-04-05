РФ сосредоточила вдоль украинской границ около 43 тыс. военных

Российская Федерация сосредоточила вдоль границ с Украиной суммарно около 43 тыс. военнослужащих, заявляет первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"На территории РФ в непосредственной близости возле украинской границы на сегодня развернуты подразделения ВС РФ численностью свыше 18 тыс. военнослужащих, 1380 танков и БМП, около 300 артиллерийских систем и РСЗО, 700 боевых вертолетов и самолетов и 24 боевых корабля", - сказал он в ходе заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

И.Руснак проинформировал, что российские власти усиливают милитаризацию Крыма – численность российских войск на полуострове в боевых частях составляет около 24 тыс. лиц.

Кроме того, по его словам, российский военный контингент в 1 тыс. человек в Приднестровском районе Молдовы "может в любое время быть использованным для атаки на нашу территорию".

Замминистра проинформировал, что на территории Луганской и Донецкой областей российские власти сформировали два армейских корпуса, численностью 36 тыс. человек. Количество российских регулярных подразделений на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса составляет 2,9 тыс. лиц.

"Россия тестирует на Украине новые способы и формы ведения боевых действий, новые вооружения", - отметил представитель Минобороны.

И.Руснак не исключил, что территория Беларуси также "может быть использована для вторжения". Он напомнил, что планом российско-белорусских учений "Запад-2017" предусмотрено масштабное передислоцированное войск из России в Беларусь с использованием около 4 тыс. железнодорожных вагонов.

"Такие масштабные перемещения могут свидетельствовать о планах России перебросить на территорию Беларуси значительной части личного состава и развернуть там масштабную военизированную группировку. Не исключено, что Россия может использовать проведение учений для очередных провокаций на территории Украины и стран Балтии", - отметил И.Руснак.