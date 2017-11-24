РФ ввела дополнительные силы на Донбасс, но ВСУ контролируют ситуацию - Турчинов

Обострение ситуации на Донбассе связано с введением на оккупированную территорию дополнительного контингента российской армии, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Вы имеете информацию, что происходят различные конфликтные ситуации между разными уголовными группировками, которые входят в оккупационную администрацию на оккупированных территориях востока нашей страны. И в связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, российский контингент, который находится на этой территории. В связи с этим возникли проблемные вопросы, в том числе те военные столкновения, о которых мы сегодня знаем… Это очень сложная для нас проблема", - сказал А.Турчинов журналистам в пятницу, комментируя потери украинских военнослужащих в ходе боевых столкновений на востоке Украины за последние сутки.

Он подчеркнул, что после того, как Российская Федерация увеличила свой военный контингент на Донбассе, было понятно, "что будут происходить обострения, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию".

А.Турчинов высказал уверенность, что украинские Вооруженные силы "не только дадут отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшат свои позиции".

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО в результате боестолкновения на подступах к н.п.Крымское погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения.