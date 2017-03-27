Россия давно поняла, что извне Украину голыми руками не возьмешь - Порошенко

Российская Федерация давно поняла, что извне Украину голыми руками не возьмешь. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю празднования 3-й годовщины Национальной гвардии Украины. "Россия давно поняла, что извне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы подорвать нас изнутри", - заявил он.

Так, по словам Порошенко, три года назад Национальная гвардия Украины взяла на себя ответственность за защиту независимости государства. "Ровно 3 года назад НГУ стала одним из первых формирований, которые в критический момент взяли на себя ответственность за защиту независимости государства", - заявил Порошенко.

Глава государства также добавил, что ненависть и страх Российской Федерации перед Нацгвардией свидетельствует о том, что нацгвардейцы честно, качественно и самоотверженно служат украинскому народу. "Если их так смертельно боятся и ненавидят в РФ, то значит народу Украины они служат честно, качественно и самоотверженно", - отметил Порошенко.

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении командующему 41 общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майору А. Завизену за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины и участие в террористической организации.

