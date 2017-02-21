Россия финансирует политическую активность внутри Украины - Грицак

Россия финансирует политическую активность внутри Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга во вторник, 21 февраля, передает РБК-Украина. "С начала 15 года Россия начала реализовывать второе направление и взяла курс на дестабилизацию. Они начали финансировать политическую активность внутри нашей страны. Одна из целей - это скрытая федерализация",- сказал он. Он объяснил, что за российские деньги создаются фейковые общественные организации, которые дальше лоббируют интересы РФ, создавая таким образом "иллюзию поддержки".

