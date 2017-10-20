Россия игнорирует письма украинского омбудсмена по делу Гриба

Российская Федерация не ответила ни на одно из 5 писем украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в подготовке теракта в одной из российских школ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. "С конца августа я направила в адрес Татьяны Москальковой 5 писем с просьбой промониторить соблюдения прав Павла Гриба на территории РФ, однако до сих пор никакого ответа не получила", - сказала Лутковская. Она выразила надежду на то, что Россия все же выполнит требование 39 правила регламента Европейского суда по правам человека, поскольку адвокаты Гриба уже подали в этот суд иск, и, согласно своим полномочиям, ЕСПЧ может непосредственно вмешаться в дело. При этом, по информации Лутковской, адвокатам Гриба удалось убедить Европейский суд в необходимости вмешательства, учитывая состояние здоровья задержанного. Напомним, украинца Павла Гриба в Российской Федерации обвиняют в подготовке теракта в российской школе. По версии обвинения, Гриб, связанный с украинскими националистами, предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе.

