Россия отгородит оккупированный Крым от Украины 50-километровым забором

Пограничная служба России планирует построить 50-километровое заграждение, которое отделит оккупированный Крым от Украины до конца этого года. На строительство заграждения планируют потратить 200 млн рублей, пишет "ТАСС".

Как сообщается на сайте госзакупок, ведомство объявило аукцион на поставку и монтаж забора высотой более двух метров и длиной 49,5 км в Красноперекопском районе, граничащем с Украиной. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года

Напомним, ранее американский военный эксперт Филип Карбер заявил, что Россия формирует три армии на границе с Украиной.