Россия отказала передать Украине Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины

Россия отказала в передаче в Украину незаконно осужденных гражданин Украины Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния без указания причины, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда. Это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, и мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", – написал С.Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что пока продолжаются политически мотивированное преследование украинцев в России, должны действовать персональные санкции, а Россия не может вернуться на международные площадки, из которых она была исключена.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали из Чечни в Верхнеуральск.

А.Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

А.Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.