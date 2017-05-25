Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

На оккупированную часть Донбасса отправилась 65-я с августа 2014 года автоколонна Министерства чрезвычайных ситуаций России с так называемой "гуманитарной помощью". Об этом сообщает "РИА Новости". "Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении ведомства. В МЧС РФ сообщают, что основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы и медикаменты. В РФ утверждают, что первая часть гумпомощи проследует в пункт пропуска "Донецк", а вторая - в "Матвеев курган". Напомним, в апреле сообщалось, что очередной "гумконвой" РФ прибыл на оккупированный Донбасс. Украинскую границу пересек 41 автомобиль "гумконвоя". Особенностью данного груза является несоответствие количества грузовиков, заявленных в ноте РФ. А автомобиль с медикаментами был заполнен лишь на 10%.

