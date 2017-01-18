Российская Федерация потратит еще почти 0,5 млн долларов на борьбу за "скифское золото" в нидерландском суде, передают российские СМИ со ссылкой на федерального чиновника. Сообщается, что правительство РФ подготовило распоряжение о выделении 27,5 млн рублей (почти 0,5 млн долларов) коллегии адвокатов, которая в суде добивается возвращения "скифского золота" в Крым. Половина суммы уйдет на погашение долгов перед юристами, остальные деньги - на оплату их услуг в 2017 году. Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды вернут "скифское золото" Украине. Под это определение попадают экспонаты четырех крымских музеев, которые были переданы Нидерландам для выставки.

