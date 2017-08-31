Российские силовики заблокировали храм Киевского патриархата в Крыму

Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП в Симферополе

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Также силовики повредили руку архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента.

"Судебные приставы повредили руку, когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее. Полностью первый этаж заблокирован, несмотря на то, что согласно закону они должны были опечатать только 112 метров квадратных, у меня доступа нет ни к одному помещению", - рассказал Климент.

Как сообщил директор государственного предприятия "Национальное газетно- журнальное издательство" Андрей Щекун, часть имущества украинского храма в Крыму была испорчена.

Исполнительная служба пока не комментирует происходящее.

После аннексии подконтрольная Кремлю власть захватила часть зданий Крымской епархии УПЦ КП и провела конкурс на аренду части помещений церкви.

Архиепископ Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.