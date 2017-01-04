Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях

Российские военные, находящиеся на Донбассе, причиняют себе умышленные телесные повреждения, чтобы избежать участия в боевых действиях, информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в среду.

В 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ после проведения ротационных мероприятий количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек (сейчас укомплектованность батальона личным составом около 50%). В связи с необходимостью проведения финансовых расчетов уволенных возникла проблема с выплатой денежного обеспечения личному составу, что привело "к внутренним конфликтам" в батальоне, отмечает разведка.

Кроме того, ГУР сообщает, что российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими с помощью средств связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. С 3 января в подразделениях российских войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета.