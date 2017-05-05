Российский корабль пытался захватить украинский спасательный катер

Экипаж украинского спасательного катера дал отпор российскому кораблю, который предпринял попытку захватить их в Черном море в районе г.Скадовск Херсонской области, сообщает Министерство инфраструктуры Украины в пятницу.

"24 апреля 2017 года во время проведения штатных учений спасателями морской поисково-спасательной службы в Черном море в районе Скадовска российский корабль предпринял попытку захватить украинский спасательный катер. Команда украинского катера не допустила захват судна", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook в пятницу.

По информации Мининфраструктуры, корабли РФ, которые базируются на аннексированном РФ Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф". Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, указав, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.

"Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ, как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернуться под контроль Украины", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Глава ведомства также отметил, что команду спасательного катера наградят за профессионализм.