Российский омбудсмен игнорирует запросы Украины о состоянии похищенного сотрудниками ФСБ украинца Павла Гриба. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире "5 канала". "Я не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ. При этом речь шла не о сути обвинения, а о другом... о состоянии здоровья, о лекарствах, которые необходимы, об условиях, в которых находится человек, и о возможности допуска родственников, встречи с родственниками, с врачами. К сожалению, никакой информации официальной до сих пор нет", - сказала она. Лутковская также сообщила, что общалась с отцом Павла Гриба. "Если я не ошибаюсь, (отца Гриба, - ред.) не допустили на свидание с Павлом и это, соответственно, вызывает некоторое недоумение, потому что невозможно даже представить ситуацию, когда у нас на подконтрольной Украины территории не допустили родственников, кроме четко определенных законом случаев, когда, например, родственник является свидетелем по уголовному делу, но в данном случае отец не является свидетелем и он свободно приехал на территорию РФ", - добавила она. Кроме этого, добавила Лутковская, она не имеет права сомневаться в отстраненности от политики российского омбудсмена, так как Татьяна Москалькова, как и Лутковская имеют статус "A" по оценкам экспертов ООН. "Это означает, что и процедура назначения, и законодательство, которое регулирует беспристрастность омбудсмена, соответствует принципам ООН и провозглашенным парижским принципам. Другой вопрос - скорость и эффективность реагирования... Очень рассчитываю на коллегиальные отношения и определенную этику поведения между двумя омбудсменами", - добавила она. Напомним, в РФ Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта в российской школе. По версии следствия, Гриб связанный с украинскими националистами, предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе.

