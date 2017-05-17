Ростовский суд готов организовать видеосвязь с Оболонским райсудом Киева для участия Януковича в заседании

Ростовский областной суд (РФ) готов к организации видеосвязи с Оболонским райсудом Киева для обеспечения участия экс-президента Украины Виктора Януковича в предварительном заседании 18 мая по делу о государственной измене после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

Соответствующий ответ поступил от Ростовского суда на запрос адвокатов об организации участия В.Януковича в подготовительном заседании в формате видеоконференции по международной процедуре.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи оно будет рассмотрено в установленном порядке", - отметил в своем ответе заместитель председателя Ростовского облсуда Владимир Носов.

Защита В.Януковича настаивает на необходимости организации видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение ст. 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, они указывают, что только официальное лицо суда по месту нахождения В.Януковича может быть уполномочено Оболонским райсудом на вручение экс-президенту, под его роспись, памятки о его процессуальных правах, и проверку его личности на основании паспорта.

Адвокаты считают, что предложенный Оболонским райсудом способ проведения видеоконференции не предусмотрен действующим УПК Украины.