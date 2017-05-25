Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что министерство социальной политики засекретило работу над проектом пенсионной реформы. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина". "Я считаю, что начинать дискуссию о направлениях пенсионной реформы надо было раньше, немножко не продумано была построена работа Минсоцполитики, которая закрыла и засекретила работу над пенсионной реформой. В таких важных вопросах таинственность - не лучший выбор. Надо было создать рабочую группу на уровне представителей министерств, фракций и групп нардепов, специалистов, экспертов. Сейчас важен процесс, когда мы слышим предложения, их надо учесть и подать в ВР", - заявил Розенко. По словам министра, в Кабмине продолжаются дискуссии вокруг финальной и окончательной версии пенсионной реформы. Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уже с 1 октября текущего года 9 млн украинских пенсионеров получат повышенные пенсии.

