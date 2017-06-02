Руководитель "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Гриненко подал в отставку

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко 29 мая уволился по собственному желанию.

"Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь надо закрыть предыдущую", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Среди своих достижений во время пребывания в должности он отметил, в частности, разработку плана реформирования компании, а также внедрение автоматизированной системы управления компании (ERP) и ее дочерними предприятиями.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГАК, с 31 мая временно исполняющим обязанности руководителя компании назначен Игорь Данкевич, ранее занимавший должность заместителя главы плавления ПАО по вопросам весового и габаритного контроля.

А.Гриненко выполнял обязанности руководителя ПАО с 15 декабря 2016 года.

Основателем ГАК "Автомобильные дороги Украины" является государство в лице "Укравтодора". Одной из главных задач компании является выполнение работ по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования государственного и местного значения длиной 170 тыс. км. Компания также выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, мостов, других искусственных сооружений и элементов обустройства.

В состав компании входят 33 дочерних предприятия, которые действуют во всех областях Украины