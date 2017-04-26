Руководителя Киево-Святошинской налоговой инспекции взяли под домашний арест

Руководителю Киево-Святошинской налоговой инспекции, которого подозревают в нанесении ущерба на 37 млн гривен, взяли под круглосуточный домашний арест и отстранили от должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. "По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении. Также сообщается, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения. Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила руководителю Киево-Святошинской налоговой инспекции о подозрении в причастности к нанесению государству ущерба на 37 млн гривен. Следствие установило, что с его помощью фирмы с признаками фиктивности провели бестоварные операции на сумму около 200 млн гривен и сформировали налоговый кредит свыше 37 млн гривен.

