Рычкова призывает Генпрокуратуру и СБУ расследовать действия Савченко

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова призывает Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать действия внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая, по утверждению Т.Рычковой, подстрекала военнослужащих к свержению власти в Украине.

"Прошу считать мое выступление депутатским запросом. От своего имени и имени военнослужащих я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и в Службу безопасности Украины, чтобы они начали уголовное дело по этому факту", - сказала она с трибуны украинского парламента на пленарном заседании в пятницу.

Т.Рычкова заявила, что сейчас говорит "по поручению и от имени военнослужащих Воздушных сил Украины". "На этой неделе народная избранница Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушно-десантной бригады, и 79-й, и подстрекала их покинуть свои позиции, прийти сюда свергать преступную власть, взять оружие в руки и прийти сбросить эту власть", - сказала парламентарий.

Т.Рычкова отметила, что ее слова могут подтвердить бойцы этих бригад.