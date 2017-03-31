С 1 по 15 апреля объявлен "режим тишины" на период массового размножения диких животных

С 1 по 15 апреля объявлен "режим тишины" с целью охраны среды обитания, условий размножения и путей миграции диких животных, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

"Запрещается проведение работ и мероприятий в природной среде, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах)", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

Нарушители "режима тишины" будут привлечены к ответственности, согласно положениям Кодекса Украины об административных правонарушениях, и оштрафованы.