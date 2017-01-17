С начала АТО военные саперы обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств на Донбассе

С начала проведения АТО на востоке Украины (с апреля 2014 года) саперы обезвредили свыше 140,5 тыс. минно-взрывных устройств, сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк.

"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения ВСУ обезвредили свыше 140,5 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2,765 га территории в Донецкой и Луганской областях", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.