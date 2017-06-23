С начала года уровень преступности уменьшился на 15% - Луценко

В течение последних пяти месяцев уровень преступности в Украине уменьшился на 15%. Об этом сегодня во время совещания о состоянии реализации органами прокуратуры полномочий по основным направлениям прокурорско-следственной деятельности заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"За пять месяцев работы мы видим, количество учтенных уголовных преступлений уменьшилось по стране на 15%. На 17% снизился уровень уголовных правонарушений на 1 тыс. человек населения", - заявил Луценко.

По его словам, самый высокий показатель количества преступлений демонстрирует Киев из-за большой плотности населения, а также Черкасская и Черниговская области. Прокурор отметил, что в разрезе наиболее распространенных категорий преступлений наблюдается уменьшение на 17% особо тяжких и на 10% тяжких правонарушений.