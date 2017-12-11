Экс-главу Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили доставили в Печерский районный суд Киева, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря политика.

"Да, Михеил уже в Печерском суде на Крещатике, 42-а. Я с документами работаю", - подтвердил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

Напомним, вечером 8 декабря сотрудники полиции задержали лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили и передали его в СБУ.

Первая попытка задержания Михеила Саакашвили была осуществлена 5 декабря, но сторонникам политика, которые заблокировали автобус с правоохранителями, удалось его освободить.

Напомним, прокуратура объявила Саакашвили в розыск и призвала его добровольно прийти к следователю. Саакашвили инкриминируют нарушение по ч.2 статьи 256 УК украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Саакашвили поместили в изолятор временного содержания СБУ. Прокуроры будут ходотайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд может состояться в понедельник, 11 декабря.