Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что действующие украинские власти не предпримут реальных шагов по его задержанию и экстрадиции на родину.

"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы и ни исполнителей. Сегодня в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе", - заявил М.Саакашвили во вторник в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" из Киева.

Экс-президент Грузии не исключил возможности своего похищения и тайной отправки в Тбилиси.

"Обычными правовыми процедурами они не смогут меня передать в Грузию, так в этом случае необходимо меня задержать и несколько недель продержать в заключении. Единственный выход у них, где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", - заявил М.Саакашвили.

Кроме того, бывший президент Грузии заявил, что, если он окажется в заключении в Грузии, он не намерен спокойно сидеть в камере.

"Я буду активно бороться в заключении, если это, конечно, произойдет. Я обращусь не только к членам и сторонникам нашей партии "Единое национальное движение", но и к грузинскому обществу, в котором у меня есть большая поддержка. Есть у меня поддержка и в грузинских госструктурах, в том числе и в правоохранительных органах", - сказал М.Саакашвили.

Он подчеркнул, что отлично знает, как действовать при развитии любого сценария.