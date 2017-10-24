Саакашвили может быть экстрадирован, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца.

"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве во вторник.

Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили. "И Государственная миграционная служба знает об этом наверняка", - подчеркнул Ю.Луценко.