Саакашвили не планирует организовывать акции протеста в ближайшие недели

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не намерен проводить акции протеста в ближайшее время ввиду приближающихся рождественских и новогодних праздников, а также опасности повторения провокаций.

"Мы это решение (о проведении акций протеста) дополнительно примем, но я думаю, что это неблагодарное дело: украинцев, как и любых других людей, дергать на новогодние и рождественские праздники", - сказал М.Саакашвили, отвечая на вопрос журналиста, пройдет ли анонсированная на ближайшее воскресенье, 24 декабря, акция.

Вторая причина, по его словам, состоит в том, что во время каждого многочисленного марша происходят попытки провокаций и в последний раз, в воскресенье, 17 декабря, ее избежать не удалось. "Нам не удалось полностью избежать провокации: была история с Жовтневым палацем. Нам дали неправильную информацию, мы туда по дороге зашли и вы видели, что там произошло. К счастью, обошлось без жертв и кровопролитий, но факт в том, что провокация частично удалась", - отметил политик.

"Каждый раз, когда мы собираемся, власть отвечает провокациями… Поэтому, когда мы будем делать эти марши, нам нужны четкие механизмы защиты от провокаций, а самый главный механизм защиты от провокаций – это количество людей: чем больше будет людей, тем сложнее нас будет разводить… Нас будет все больше и больше. Сейчас это пауза рождественская", - добавил М.Саакашвили.

Как сообщалось, 17 декабря возле Октябрьского дворца в Киеве произошли столкновения между сторонниками М.Саакашвили и правоохранителями.

М.Саакашвили заявил, что конфликтная ситуация у дворца была "специально спровоцирована", поскольку ранее митингующим сообщили, что они могут войти туда и провести собрание, но вместо этого их встретили кордоны полиции, которые применяли спецсредства. Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что участники акции "Марш за импичмент" в ходе штурма дворца применили газ неизвестного происхождения с сильным воздействием, который ранее не использовался. В результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев. Полиция устанавливает тех, кто распылял газ, а также людей, штурмовавших дворец.

Открыты три уголовных производства по ст. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений (карается лишением свободы до 5 лет), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (лишение свободы до 12 лет) и ст. 343 (препятствование деятельности правоохранителей) УК Украины.