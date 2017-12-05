Саакашвили объявлен в розыск

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортирования его на допрос в СБУ.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Ранее в это день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая перед народными депутатами в Верховной Раде Украины, заявил, что через 24 часа вся правоохранительная система Украины "сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили, который, очевидно, связан финансовыми махинациями с олигархами, в том числе из Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом перед - судом, где прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте".

В то же время Ю.Луценко отметил, что после побега М.Саакашвили из автомобиля правоохранителей, такая мягкая мера пресечения - под сомнением.

Генпрокурор призвал М.Саакашвили добровольно прийти к следователю для вручения процессуальных документов.

"Считаю, что приход к следователю завтра (в среду, 6 декабря ) с 9:00 в СБУ на ул.Воровского лично Михаила Саакашвили избавит страну... от лишних потрясений", - заявил Ю.Луценко.