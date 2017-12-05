Саакашвили со сторонниками прибыл к Раде, возле парламента усилена охрана

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в сопровождении своих сторонников прибыл к зданию Верховной Рады.

Cо стороны Европейской площади по улице Грушевского на площадь Конституции у парламента прибыла колонна сторонников политика . При этом они скандируют "Банду геть" и хлопают в ладони. Из-за того, что колонна растянулась, численность участников оценить сложно, однако всего в массовой акции участвует уже порядка тысячи человек.

В то же время, по периметру здания украинского парламента была усилена охрана – сотрудники Национальной гвардии и полиции выстроились кордоном за металлическим ограждением.

В настоящее время ситуация под Верховной Радой спокойная.