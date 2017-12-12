Саакашвили вызывается на допрос в Генпрокуратуру в качестве подозреваемого на 18 декабря

Экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили вызывается на утро 18 декабря в Генпрокуратуру Украины на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.

"Саакашвили Михеил Николозович… Вам необходимо явиться "18" декабря 2017 года в "09" часов "30" мин. в Генеральную прокуратуру Украины, по адресу: г.Киев, ул.Резницкая,13/15, каб.1106Б к прокурору группы прокуроров в уголовном производстве - заместителю начальника управления особо важных дел - начальникю отдела приоритетных поручений Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Домбровскому Я.В. для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 4.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256; ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15 ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 УК Украины", - говорится в повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры во вторник днем.

Как сообщалось, 5 декабря М.Саакашвили был задержан правоохранителями в своей квартире в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

В воскресенье в центре Киева прошел марш и вече сторонников М.Саакашвили с требованием освобождения политика, а также принятия законов об импичменте президента, об Антикоррупционном суде, о выборах, а также отставки Ю.Луценко.

В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Вечером того же дня судья Печерского райсуда Лариса Цокол не удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования и он был отпущен прямо в зале суда. При этом судья отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции в течение 5 дней. После этого Ю.Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда по мере пресечения для М.Саакашвили.

Ст.110-2 УК Украины – Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет).